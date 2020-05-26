Москва, , 08:50 — REGNUM Российское правительство ввело временный запрет на импорт бензина и дизельного топлива из-за высоких внутренних налогов более 70% на нефтяной сектор, пояснил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Российского топливного союза, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Юрий Матвейко.

«Ввезённые из соседних государств нефтепродукты стали конкурентны по цене, и чтобы защитить отечественного производителя, Правительство РФ временно ограничило ввоз нефтепродуктов», — отметил эксперт.

Напомним, ранее о том, что в цене бензина и дизельного топлива, кроме доходов производителей, оптовиков и АЗС, в гораздо большей доле содержатся стоимость сырья и курс рубля (отражающие цены на мировом рынке нефти), а главное, фискальный интерес государства, отмечал эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 мая 2020 года российское правительство издало постановление о введении временного запрета на импорт бензина, дизельного топлива, керосина и ряда других видов топлива «в целях обеспечения энергетической безопасности России и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива». Запрет будет действовать до 1 октября 2020 года.

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