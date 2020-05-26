Нью-Дели, , 09:00 — REGNUM Индийские власти изучают возможность хранения нефти на территории США после того, как заполнятся хранилища в Индии. Об этом заявил министр нефтяной промышленности Индии Дармендра Прадан телеканалу CNBC TV18.

Расширяя хранение нефти за пределами страны, индийское правительство надеется воспользоваться снижением цен на нефть. Предполагается, что часть «дешёвой» американской нефти будет храниться в самих США.

«Мы изучаем некоторые возможности сохранения части наших инвестиций в другой стране. Мы рассматриваем возможность хранения части дешёвой нефти в США», — заявил Прадан.

Ранее подобный шаг предприняла Австралия, власти которой заявили о намерении приобрести нефть, которая будет храниться в стратегическом нефтяном резерве США. Индия занимает третье место в мире по потреблению и импорту нефти, её стратегические хранилища на 5,33 млн. тонн уже заполнены. Ещё 8,5−9 млн. тонн нефти находятся на судах в разных регионах мира, в основном в Персидской заливе, уточняет Reuters.

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