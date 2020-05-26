Самара, , 08:49 — REGNUM Новое медицинское оборудование поступило в инфекционный госпиталь в Самарской области. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба правительств Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, 102 монитора пациента поступило в ГКБ № 5 Тольятти для организации медицинской помощи пациентов с коронавирусом. Оборудование было закуплено за счет средств федерального бюджета.

Отмечается, что в ближайшее время в госпиталь также поступят аппараты искусственной вентиляции легких и перфузоры.

По словам главного врача этой больницы Николая Ренца, это оборудование очень облегчит работу медицинского персонала.

Ранее в больница получила четыре аппарата ИВЛ и один узи-аппарат экспертного класса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Самарской области было выделено свыше 1,5 млрд рублей на переоснащение медицинских учреждений для борьбы с коронавирусом.

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