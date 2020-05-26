Сеул, , 08:41 — REGNUM Южнокорейская автомобилестроительная компания KIA Motors возобновила работу своего завода в Мексике. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, завод, расположенный в штате Нуэво-Леон и закрытый с 6 апреля, вновь откроет свои двери с 26 мая.

Отмечается, что первоначально компания планировала возобновить работу завода 18 мая, однако открытие было отложено по решению местных властей. Компания получила одобрение на возобновление производства 23 мая.

Известно, что KIA Motors также восстановила частичное производство на заводах в Словакии, США и Индии.

В настоящее время в Мексике выявлено более 71 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 7,6 тыс. человек.