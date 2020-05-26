Кстовский район, Нижегородская область, , 08:39 — REGNUM В нижегородский арбитраж поступил банкотный иск к ФГУП «Центральное», которое специализируется на выращивании зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. Ответчик учреждён Министерством науки и образования РФ. Истцом в деле, которое пока не принято к производству, выступает некоммерческая организация «Фонд поддержки агропромышленного комплекса и проектов развития производительных сил муниципальных образований», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило в суд 21 мая 2020 года. Сумма претензий — 26 762 850,63 рубля. Подробности пока неизвестны, третьими лицами в споре участвуют Министерство науки и высшего образования РФ и управление Росимущества в Нижегордской области.

По данным ЕГРЮЛ, ФГУП создан в декабре 1991 года в посёлке Садовый Кстовского района Нижегородской области. Его уставный капитал — 20 млн рублей, директор с октября 2019 года — Алексей Шаблыкин. ФГУП был поставщиком по двум госконтрактам на 2,6 млн рублей и заказчиком по одному госконтракту.

Истец учреждён как фонд поддержки в 2010 году минсельхозом Нижегородской области.