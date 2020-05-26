Москва, , 08:44 — REGNUM Банки России в марте усиленно пополняли кассы наличной валютой с связи с набегами вкладчиков. Было ввезено $4,95 млрд и €1,13 млрд наличными, следует из статистики Банка России.

Ввоз наличной валюты происходил на фоне пандемии коронавируса и падения финансовых рынков. В марте поставки наличных долларов увеличились почти в 9,6 раза относительно февраля и стали рекордными за более чем шесть лет. Больше было ввезено в марте и декабре 2014 года — $9,5 и $10,15 млрд соответственно.

Поставки наличных евро выросли в марте почти втрое относительно февраля, однако рекордными не стали. Примерно столь же ввозилось в 2019 году, отмечает РБК.

«Резкий рост ввоза наличной иностранной валюты банками указывает на шоки и на кризисные процессы на валютном рынке», — полагает аналитик банка БКФ Максим Осадчий.

Он уточнил, что на 1 марта в кассах российских банков находилось наличной иностранной валюты на $10,5 млрд, на 1 апреля — $14,3 млрд. В марте российские вкладчики забрали из банков валюту на $5 млрд.