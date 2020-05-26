Варшава, 26 мая 2020, 08:43 — REGNUM Авиакомпания МАУ отправила в Польшу первый чартерный рейс со 178 украинскими трудовыми мигрантами, заявил генеральный директор компании по трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич, сообщило 26 мая информационное агентство «Укринформ».
По его словам, около 40% пассажиров рейса прилетели на заработки впервые. Перелёт был для них бесплатным. Граждане Украины будут работать в потребительской и логистической сферах.
Представитель компании отметил, что доставка мигрантов чартерным рейсом была довольно сложным мероприятием, опыт которого следует проанализировать. По его словам, рейсом интересовалось много потенциальных мигрантов, а в резервном списке находилось около 70 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представительства Чехии на Украине возобновили приём документов от украинских граждан на получение чешской трудовой визы.
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