Варшава, , 08:43 — REGNUM Авиакомпания МАУ отправила в Польшу первый чартерный рейс со 178 украинскими трудовыми мигрантами, заявил генеральный директор компании по трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич, сообщило 26 мая информационное агентство «Укринформ».

"После приземления самолета 178 украинских трудовых мигрантов перевезены автобусами в, приблизительно, десять мест для проведения 14-дневного карантина», — рассказал Богдевич.

По его словам, около 40% пассажиров рейса прилетели на заработки впервые. Перелёт был для них бесплатным. Граждане Украины будут работать в потребительской и логистической сферах.

Представитель компании отметил, что доставка мигрантов чартерным рейсом была довольно сложным мероприятием, опыт которого следует проанализировать. По его словам, рейсом интересовалось много потенциальных мигрантов, а в резервном списке находилось около 70 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представительства Чехии на Украине возобновили приём документов от украинских граждан на получение чешской трудовой визы.

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