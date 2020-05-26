Самара, , 08:29 — REGNUM Реестр региональных инвестиционных проектов планируют создать в Самарской области. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, на заседании правительства региона утвердили критерии и условия включения предприятий и организаций в этот реестр.

Отмечается, что в настоящее время льготы по налогам субъекты федерации могут устанавливать только для предприятий, которые вошли в реестр региональных инвестиционных проектов, резидентов особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития. Для других организаций налоговые льготы будут действовать только до 1 января 2023 года.

Согласно налоговому кодексу РФ в этот реестр могут быть внесены инвестиционные проекты, которые направлены на производство товаров. Исключение составляют добыча или переработка нефти, добыча газа или газового конденсата, а также оказание услуг по их транспортировке, производства подакцизных товаров (за исключением легковых автомобилей и мотоциклов).

Региональный законопроект устанавливает дополнительные критерии. В случае включения в этот реестр, предприятие могут рассчитывать на снижение ставки по налогу на прибыль: федеральную в размере 0% и региональную 10%.

Отмечается, что если этот законопроект будет принят, то это подтолкнет к дальнейшему росту инвестиционного потенциала региона.

Кроме этого, для предприятий, которые реализуют свои проекты в моногородах Октябрьске, Чапаевске и Похвистнево, законопроектом предусмотрено упрощенные условия включение в реестр.

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