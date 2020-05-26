Москва, , 08:13 — REGNUM Торги по нефти марки Brent 25 мая завершились ростом на 0,38%, до $35,47. Торги проходили в узком ценовом диапазоне из-за праздников в Великобритании и США. Британцы отмечали весенний банковский день, американцы — День Памяти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Цены на нефть продолжают восстанавливаться на фоне сокращения запасов и добычи нефти, а также повышения спроса.

Глава Минэнерго России Александр Новак отметил, что с рынка уже ушло около 14−15 миллионов баррелей в сутки с учетом сделки ОПЕК+, а также падения добычи в других странах.

Страны вне ОПЕК+ сократили добычу нефти на 3,5−4 млн баррелей в сутки. По мнению Новака, профит составляет около 7−12 миллионов баррелей в сутки

Сегодня, 26 мая, на азиатской сессии баррель нефти марки Brent подорожал на 1,78%, до $36,10. Цена находится у сопротивления.

На фоне роста фьючерса на SP500 и общего ослабления доллара у покупателей ан торгах в Европе будет прекрасная возможность пройти уровень $36,30 и продолжить рост до $38 за баррель.

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