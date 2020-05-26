Москва, , 08:15 — REGNUM В апреле 2020 года российские автолюбители купили более 23 тыс. подержанных машин премиум-сегмента — на 48% меньше, чем в апреле годом ранее. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Больше всего на российском вторичном рынке среди премиальных брендов было перепродано BMW. В отчётный период в стране было куплено 5628 единиц подержанных машин немецкой марки, что на 46% меньше, чем год назад.

На втором месте марочного рейтинга разместились машины бренда Mercedes-Benz — 5476 экземпляров (-52%). Тройку лидеров замыкает марка Audi с результатом 4264 перепроданных премиальных автомобиля, что на 48% меньше, чем в апреле прошлого года.

Четвёртое и пятое места заняли соответственно Lexus (2613 ед.; — 39%) и Land Rover (1374 ед.; — 50%).

Напомним, в апреле текущего года российские автолюбители приобрели 5,5 тыс. новых машин премиального сегмента, что на 60% меньше, чем в апреле прошлого года. При этом самой популярной маркой среди премиальных авто стал немецкий бренд BMW.

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