Чебоксары, 26 мая 2020, 07:55 — REGNUM Новую дорогу в микрорайоне Солнечный в Чебоксарах, которая менее чем за полгода «вздулась» и стала опасной для жителей, подрядчики восстановят за свой счёт. Строительство вели ПАО «Дорисс», ООО «Элитсрой», АО «Дорэкс», получив в целом более полумиллиарда рублей бюджетных средств, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Чебоксар.
Движение по новым дорогам в Солнечном протяжённостью более 3,5 км открыли в декабре 2019 года. Объем финансирования превысил 536 млн рублей, средства выделены из республиканского и местного бюджетов. Но менее чем за полгода новая дорога «вздулась», на асфальте проявились большие трещины, что вызвало шквал критики в адрес чиновников.
При этом его заместитель Иван Кучерявый пытался оправдать дорожников тем, что «работы проводились в суровое время, возможные усадки были прогнозируемы». По его словам, исполнитель их обнаружил ещё в феврале, но во всём виновата погода:
Напомним, ранее на «Карте убитых дорог» на территории Чувашии были отмечены 322 участка протяженностью 365 км. Наиболее активными в борьбе с плохими дорогами оказались чебоксарцы, которые больше всего жаловались на Лапсарский и Ишлейский проезды, проспект Ивана Яковлева и дороги по улицам Гражданская и Хабиба Миначева. В итоге значительная часть дорог была приведена в порядок, а на некоторых участках работы ещё ведутся.