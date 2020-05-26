Оренбург, , 07:53 — REGNUM В Оренбургской области более 140 предприятий рассматривают возможность получения субсидии на заработную плату работникам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Значительное количество заявок поступило от сельскохозяйственных организаций и предприятий обрабатывающей отрасли. В случае одобрения всех поступивших заявок, компании получат субсидии и трудоустроят свыше 1 тыс. человек.

Так, Орский завод металлоконструкций готов предоставить работу 21 человеку, Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина» — 38, компания «Восточная-Агро» (Новотроицк) — 43, компания «А7 Агро — Оренбургский молочный комбинат» — 11.

Напомним, что возмещение затрат по зарплате является одной из мер поддержки работодателей в условиях пандемии CОVID-19. Мера распространяется на те предприятия, которые при содействии органов службы занятости трудоустроили работников на срок не менее одного года.