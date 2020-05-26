Селенгинский район, Бурятия, , 07:43 — REGNUM Жители Бурятии с 2020 года могут получить до 5 млн рублей на покупку или строительство жилья в сельской местности под 3% годовых. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

По словам министра сельского хозяйства Даба-Жалсана Чирипова, программа позволит гражданам улучшить жилищные условия. Однако получить льготный кредит смогут лишь жители сельских территорий и агломераций. Под эти условия не подпадают жители города Улан-Удэ.

«Программа предусматривает большой объем финансирования сельских территорий на ближайшие 5 лет. На федеральном уровне выделяется около триллиона рублей. В рамках данного мероприятия федеральный бюджет субсидирует ставку до 3%», — отметили в правительстве.

При помощи «сельской» ипотеки можно построить дома в том числе и на дальневосточном гектаре. Напомним, до августа 2020 года бесплатный участок земли в Бурятии могут получить все жители ДФО.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории республики параллельно действует программа «Дальневосточная ипотека» под 2% годовых. По условиям, его могут получить молодые семьи до 35 лет для приобретения или строительства жилья.

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