Пекин, , 07:43 — REGNUM Порт Шанхая отчитался об импорте в обще сложности 297 тыс. тонн соевых бобов с начала года, что на 54,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает 25 мая агентство Синьхуа.

Работа порта существенно пострадала из-за пандемии COVID-19. Порта Шанхая импортировал всего 37 тыс. соевых бобов за первые два месяца года, что на 39,3% ниже в годовом исчислении.

По мере того, как усилия Китая по профилактике и борьбе с эпидемией нового коронавируса возымели позитивный результат, импорт соевых бобов в период с марта по май взлетел до 260 тыс. тонн, что на 98,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Бразилия стала ключевым поставщиком этого продукта в Китай через порт Шанхая.