Тяньцзинь, Китай, , 07:37 — REGNUM Импорт соевых бобом через порт Тяньцзинь в Китае вырос до почти 2,02 млн тонн в период с января по апрель текущего года, сообщает 25 мая агентство Синьхуа.

Данный показатель оказался на 66,9% выше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили в таможне Тяньцзиня. Импортированные бобы будут использованы для производства масла и для пищевых нужд.

По мере того, как постепенно внутренний рынок свиней и продукции из свиней приходит в ному, растет и спрос на пищу для свиней. Именно эту проблемы должен решить возросший импорт соевых бобов через Тяньцзинь.

Импорт соевых бобов из стран Северной и Южной Америки составил почти 2,01 млн тонн или 99,4% от общего импорта соевых бобов через Тяньцзинь.