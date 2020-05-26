Кемерово, , 06:56 — REGNUM В Кемеровской области в 2020 году яровыми культурами планируется засеять 678,7 тыс. га площади земли, из них зерновыми и зернобобовыми — 512,7 тыс. га. Показатель по севу по сравнению с уровнем 2019 года увеличился на 14 тыс. га, сообщили в региональном правительстве.

Площади сева яровых зерновых увеличены на 2,7% в основном за счёт ввода в оборот невостребованной пашни, а также перераспределения площадей между кормовыми и зерновыми культурами.

Отмечается, что по данным Министерства сельского хозяйства РФ, это один из самых высоких показателей по увеличению посевных площадей зерновых культур в Сибирском федеральном округе. Кузбасс оказался в тройке лидеров вместе с Тувой и Красноярским краем.

Как отметил замгубернатора по агропромышленному комплексу региона Алексей Харитонов, посевная кампания проходит с опережением графика, темпы работ выше прошлогодних в среднем в 1,6 раза.