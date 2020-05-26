Гонконг, Китай, , 06:41 — REGNUM Переориентация Китая от экономического роста за счет экспорта к росту за счет развития внутреннего рынка говорит о стратегическом сдвиге Пекина в сторону подготовки к «худшему сценарию», считают некоторые аналитики, сообщает 26 мая гонконгская газета South China Morning Post.

Председатель КНР Си Цзиньпин сказал, обращаясь к десяткам высших политических советников страны во время третьей сессии Национального политического консультативного совета Китая (ВСНП) 13-го созыва, что Китай стремится к новому плану развития, в рамках которого «внутреннее обращение играет ключевую роль».

«На будущее, мы должны рассматривать внутренний спрос в качестве отправной точки и точки опоры, поскольку мы ускоряем строительство полностью внутренней потребительской системы, а также активно развивать инновации в науке, технике и прочих областях», — заявил Си.

По мнению ряда экспертов, подобные заявления Си знаменуют отказ Китая от стратегии «большой мировой циркуляции», принятой в 90-е годы.

«Это своего рода подготовка к наихудшему сценарию, включая разрыв с Соединенными Штатами и даже со всем западным миром», — заявил пекинский независимый экономист Ху Синдоу.

По его мнению, у Китая нет выбора, кроме как столкнуться лицом к лицу с неприятностями, однако предостерег от отказа от его рыночных реформ и возвращения к командной экономики закрытого типа, когда государство принимает все решения.

Вместо этого, считает Ху, Китай должен умножить попытки убедить остальной мир, что у него нет намерений строительства новой экономической модели, отличной от существующей глобальной.