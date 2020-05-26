Кемерово, , 06:37 — REGNUM Кемеровская область закупила 15 новых автобусов, которые уже отправились по городским и междугородным маршрутам.

Транспорт приобретён рамках госпрограммы «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014−2024 годы и финансируется из областного бюджета.

По словам губернатора региона Сергея Цивилёва, новые автобусы соответствуют нормам «Евро-5» или работают на экологичном газомоторном топливе.

«Планомерно движемся к цели — обновить автопарк более чем на 60% к празднованию 300-летия Кузбасса, — отметил Цивилёв. — В области сейчас идёт масштабное дорожное строительство, и по новым дорогам, конечно, должен ездить новый общественный транспорт». В областном правительстве уточнили, что четыре автобуса стоимостью более 7,5 млн каждый направлены в Мариинск, Тяжин, Юргу и Кемерово, два поступили в Кемеровскую автоколонну (стоимость каждого — около 9 млн рублей), пять автобусов будут курсировать по городским маршрутам Белова, Ленинска-Кузнецкого, Анжеро-Судженска, Тайги, Яшкино, ещё по два — в Междуреченске и Юрге (стоимость каждого — более 7 млн рублей).

С начала текущего года область получила 94 новых автобуса, ещё 57 поступят за лето. Всего по итогам года Кузбасс получит 236 автобусов, ещё 244 автобусов — в первом полугодии 2021 года.