Москва, , 04:06 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил иск одного из старейших заводов России — АО «Завод имени В. А. Дегтярева» и взыскал с Минобороны России свыше 25,8 млн рублей неустойки за несвоевременное авансирование по госконтракту. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иск был подан в январе 2020 года. В основе спора лежит госконтракт от сентября 2014 года. По его условиям министерство должно было до 20 января 2017 года выплатить аванс в сумме 602 097 183 рубля 99 копеек, но выплатило его только в июне 2017 года. Исполнитель посчитал нарушенными условия госконтракта.

«Учитывая, что ответчиком нарушены сроки, установленные контрактом, истец просит взыскать неустойку, предусмотренную п. 11.1 контракта, из расчета 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от размера просроченного авансового платежа за каждый день просрочки, что по расчёту истца составляет 25 804 881 руб. 81 копейку», — отмечается в материалах дела.

Суд взыскал неустойку в полном объёме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года министерство выиграло у завода иск по взысканию крупной неустойки по государственному контракту от 2014 года. Сумма иска составила почти 10 млн рублей. Спор касался контракта стоимостью свыше 2,4 млрд рублей.

Напомним, завод работает во Владимирской области порядка 104 лет. Предприятие входит в дивизион госкорпорации «Ростех».