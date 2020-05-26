Салехард, , 04:03 — REGNUM В столице Ямала, в Салехарде, с 1 июня 2020 года завершится отопительный сезон. Об этом заявил на брифинге исполняющий обязанности главного инженера АО «Салехардэнерго» Евгений Федотов.

Как пояснил представитель теплоснабжающей организации, батареи станут холодными в домах салехардцев при достижении среднесуточной температуры выше восьми градусов в течение не менее пяти дней подряд.

По прогнозам синоптиков, на Ямале с 1 июне теплая погода на Ямале стабилизируется. Причём в 2019 году отопительный сезон в Салехарде был завершён 21 июня.