Красноярск, , 03:50 — REGNUM Арбитраж Красноярского края вернул обанкроченному АО «Сибмост» иск к федеральному казённому учреждению «Федеральное управление автомобильных дорог «Енисей» Росавтодора, в рамках которого истец пытался взыскать более 19,8 млн рублей долга по одному из госконтрактов. Возвращение иска не препятствует его повторной подаче, передаёт ИА REGNUM.

Иск с требованием «о взыскании 19 883 046 руб. 72 коп. задолженности за выполненные работы на основании государственного контракта №2/113−14 от 27.10.2014» поступил 19 мая 2020 года.

«С исковым заявлением истец заявил ходатайство об отсрочке уплаты государственной пошлины по причине ареста всех денежных средств, имеющихся у истца, судебным приставом-исполнителем», — отмечается в материалах дела.

Между тем судья указал на то, что счета были арестованы позже, чем подано заявление, потому отсрочка не была предоставлена. Неуплата госпошлины стала основанием для возвращения иска, который может быть подан повторно. Стороны связывают 15 госконтрактов на сумму порядка 15 млрд рублей.

Напомним, компания «Сибмост» работает на рынке уже порядка 75 лет, построив за эти годы более 4 тыс. мостов и дорожных сооружений в разных регионах. Новосибирский арбитраж по иску кредиторов 15 мая 2020 года признал АО банкротом, установив на полгода конкурсное производство. При этом, несмотря на многомиллиардные долги, «Сибмост» является исполнителем по ряду крупных госконтрактов.