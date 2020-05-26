Пекин, , 03:48 — REGNUM Цифровая экономика Китая получила серьезный импульс развития благодаря технологии QR-кодов на фоне эпидемии нового коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

Объем бизнес-операций с использованием QR-кодов в Китае взлетело на 25,86% в годовом исчислении за первый квартал года, говорится в совместном докладе Wechat, Исследовательского института Тенсент и Китайского дата-центра Цинхуа.

Процветающая экономика QR-кодов стимулирует рынок спроса на новую инфраструктуру больших данных, интернета вещей, облачных вычислений, 5G и искусственного интеллекта. Компании с более высоким уровнем цифровизации проявляют больший интерес к новой инфраструктуре, говорится в докладе.

Ежедневные продажи мини-программ также взлетели на 1100% в феврале против декабря прошлого года, по мере того как большая цепочка предприятий обновила их рыночные возможности при помощи цифровых институтов.