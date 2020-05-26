Москва, , 03:10 — REGNUM В первом квартале 2022 года, после завершения текущей сделки по сокращению добычи странами ОПЕК+ и партнёрами, на мировом рынке нефти может произойти новый передел, говорится в исследовании рейтингового агентства НКР.

По оценке экспертов, способствовать «изменению архитектуры рынка» будут несколько факторов, в том числе стремление США быть нетто-экспортером нефти. Кроме того, из-за электромобилизации участники рынка будут ожидать пика спроса на нефть, который, предположительно, пройдёт через 15−20 лет.

Напомним, 12 апреля страны ОПЕК+, в числе которых Россия и Саудовская Аравия, приняли обязательство о сокращении добычи нефти на период с мая 2020 года по апрель 2022 года. К ним присоединились ещё несколько стран, и, таким образом, суммарный объём добычи в первые два месяца будет сокращён на более чем 15 млн баррелей в сутки.

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