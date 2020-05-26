Бразилиа, , 02:50 — REGNUM Власти Бразилии намерены провести приватизацию 43 аэропортов страны к 2022 году несмотря на ущерб, нанесенный авиаперевозчикам пандемией коронавирусной инфекции, заявил глава бразильского министерства инфраструктуры Тарсизиу Гомес ди Фрейтас, сообщает Reuters.

По его словам, правительство также планирует оживить экономику страны при помощи 30 млрд реалов (около $5,5 млрд) инвестиций в инфраструктуру. Ожидается, что лицензии на управление 22 аэропортами планировали выставить на аукцион уже в этом году, однако частные инвесторы попросили отложить проведение торгов. Предположительно, торги состоятся в марте 2021 года.

Второй этап приватизации воздушных гаваней Бразилии ожидается в 2022 году. Фрейтас также выразил уверенность, что торги пройдут успешно.