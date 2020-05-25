Нью-Йорк, США, , 23:33 — REGNUM Мировой нефтяной рынок находится под влиянием «неопределенности» — никто точно не может сказать, насколько восстановился мировой спрос и спрос в США, рухнувший из-за эпидемии коронавируса, 25 мая сообщает агентство Reuters.

Стратег Rystad Energy Бьорнар Тонхауген, отмечает, что, в частности, «Американская автомобильная ассоциация» не стала публиковать прогноз по поездкам в США.

Отметим, ранее эксперты Rystad Energy заявили, что нефть не задержится на достигнутом уровне около $35 за баррель из-за риска «второй волны» коронавируса.

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