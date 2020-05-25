Стокгольм, , 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции. Об этом 25 мая сообщает Bloomberg.

Несмотря на то, что Швеция отказалась от введения жёстких ограничений в связи с пандемией коронавируса, экономический спад в стране оказался настолько силён, что экономисты опасаются его перерастания в мощнейший кризис. Уровень безработицы в апреле, без учёта сезонных колебаний, вырос до 7,9%, что значительно выше прогнозов. Предполагается, что на ухудшение показателей повлияла ситуация в сферах туризма и ресторанного бизнеса.

По мнению аналитика издания Йоханны Йенссон, страну может ждать значительное ухудшение по показателям безработицы. Если в ближайшее время не увеличится спрос, то безработица может вырасти до 17%.

При этом власти страны продолжают разработку законопроекта, упрощающего увольнение сотрудников. Данная инициатива вызвала протестные настроения в профсоюзах и оппозиционных силах. Оппозиция намерена объявить вотум недоверия премьер-министру страны Стефану Левену.

На сегодняшний день в стране зафиксировано более 34 тысяч выявленных случаев заражения, более четырех тысяч инфицированных скончались.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экономика Швеции не справилась с пандемией коронавируса лучше других стран Евросоюза.

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