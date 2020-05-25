Кострома, , 22:21 — REGNUM Правительство России выделило Костромской области 594 миллиона 766 тысяч рублей дотаций. Об этом со ссылкой на соответствующее распоряжение от 22 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM. Таким образом государство компенсирует региону снижение доходов из-за эпидемии коронавируса.

Наталья Диева © ИА REGNUM

Наряду с Костромским регионом деньги из федеральной казны получат еще 55 областей России, пострадавших от пандемии коронавируса. Финансовая помощь полагается субъектам, чьи налоговые и неналоговые поступления на 1 мая оказались ниже показателей за предыдущие два года.

«Налоговые и неналоговые поступления сравнивали за 4 месяца от 2018 и 2019 года. При этом, от 2018 года брали 15% суммы, а от 2019 — 85%. И всё это сравнивали с 2020 годом. Если считать по этой формуле, то это 9 миллиардов, а в этом году за 4 месяца мы получили 8 миллиардов 723 миллиона — несколько меньше, чем раньше», — пояснил ситуацию с налоговыми поступлениями в регионе председатель комитета Костромской областной Думы по бюджету, налогам, банкам и финансам Олег Скобелкин.

Основные потери бюджета Костромской области: снижение налогов на прибыль — 552 млн по итогам 4 месяцев 2020, доходы с упрощённой системы налогооблажения — 199 млн, НДФЛ — 62 млн и налог на имущество — 115 млн.

По мнению Олега Скобелкина, по итогам двух кварталов 2020 года потери бюджета Костромской области могут составить более 2 млрд рублей.

Интересно, что размер федеральных дотаций рассчитывался исходя из первоочередных расходов регионов. Так, Ярославской области определили 1, 3 миллиарда рублей помощи, а Ивановской — 316 миллионов.