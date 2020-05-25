Москва, , 21:28 — REGNUM Трудовая деятельность порядка миллиона жителей Москвы приостановлена или ограничена из-за карантинных мер в связи с эпидемией коронавирусом. Об этом 25 мая сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Если говорить в целом по доле занятых на сегодняшний день, то порядка 15% экономики практически не работает, работает в ограниченном режиме», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Заместитель мэра уточнил, что «по количеству людей это около миллиона человек, если брать непосредственно сферы, которые оказались закрыты».

Напомним, ранее Владимир Ефимов сообщил, что столичные власти совместно с Роспотребнадзором рассматривают возможность открытия летних веранд ресторанов и кафе в Москве в ближайшей перспективе.

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