Тегеран, , 07:14 — REGNUM 24 мая спикер иранского меджлиса (парламента) Али Лариджани в телефонном разговоре со спикером Совета представителей Ирака Мухаммедом Аль-Хальбуси заявил, что Иран готов наращивать экономическое сотрудничество с Ираком. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Лариджани выразил удовлетворение по поводу формирования нового иракского правительства, заявив, что Иран всегда будет готов наладить экономическое сотрудничество и помочь укрепить стабильность и безопасность в Ираке.

«Совет представителей Ирака играет важную роль в содействии формированию эффективного правительства для реализации национальных интересов и развития экономики Ирака», — отметил иранский чиновник. Лариджани также поздравил своего иракского коллегу с праздником Ураза-байрам и приветствовал его просьбу об использовании опыта Ирана в борьбе с коронавирусом.

Тем временем Аль-Хальбуси обсудил развитие отношений, последствия вспышки коронавирусной инфекции и пути сдерживания пандемии. Он также поздравил иранское правительство и народ с праздником Ураза-Байрам, отметив, что проведение консультаций между иранскими и иракскими представителями законодательной власти всегда играло важную роль в активизации сотрудничества.