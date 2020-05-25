Тамбов, , 20:27 — REGNUM В Тамбовской области сегодня, 25 мая, в регионе подводят промежуточные итоги работы на посту губернатора Александра Никитина. Именно в этот день пять лет назад, в 2015 году, президент России Владимир Путин назначил его исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области, а в сентябре того же года Александр Никитин стал всенародно избранным руководителем региона. За пять лет руководства были созданы условия для улучшения качества жизни людей: открывались новые школы и детские сады, строились новые многоквартирные и индивидуальные жилые дома, спортивные объекты, дороги и инженерные сети, решались проблемы обманутых дольщиков, выстраивались доверительные отношения между властью и общественностью, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин Tambov.gov.ru

Чего хочет губернатор

За прошедшие пять лет в регионе была проделана масштабная работа в разных сферах деятельности — от экономики до социальной защиты и здравоохранения, от культуры до спорта и туризма. Основная цель преобразований — улучшить качество жизни тамбовчан. Изначально, в своих первых выступлениях, новый глава региона обозначил свои стратегические задачи так: инвестиции в человека — инфраструктурный прорыв — активизация гражданского общества — новая кадровая политика, с акцентом на социальные лифты для молодежи — конструктивные социальные коммуникации.

«Я хочу, чтобы люди чувствовали себя на своей родной земле комфортно, чтобы доверяли власти и вместе с ней делали нашу жизнь лучше», — заявил тогда Александр Никитин и сделал для этого всё возможное.

Результаты трудно оспорить. Даже во времена экономической нестабильности Тамбовщина обеспечивает положительную динамику развития. Диверсифицированная экономика с акцентом на АПК достаточно устойчива к глобальным потрясениям. Несмотря на «коронавирусный кризис», тамбовские предприятия увеличили объемы промышленного производства, сельхозпроизводители своевременно провели посевную кампанию и строят планы на хороший урожай, а переработчики приступили к освоению новых зарубежных рынков.

Преображение села, создание современного конкурентного ЖКХ, искоренение коррупции в дорожном и жилищном строительстве, формирование комфортной городской среды, доступной медицины, системы высокотехнологичного образования, цифровизация сервисных услуг, появление новых форм социальной защиты, развитие сети культурных учреждений, реализация уникальных культурных событий — всё это составляет платформу нового качества жизни тамбовчан и неразрывно связано с инвестициями в человека.

«Тамбовщина крепнет, растет, развивается. Перинатальный центр и детская хирургия, школа «Сколково» в Тамбове и современные школы в Рассказово и Мордовском районе, Центр единоборств и спортивные объекты во многих городах и районах области, новоселье в семьях сотен обманутых дольщиков, обновленные дороги… Всего не перечислишь. И еще больше планируется сделать в рамках реализации национальных проектов, — говорит Александр Никитин. — Но самое главное — не показатели и новые объекты, а качественные изменения в жизни тамбовчан».

По мнению губернатора, важна общественная поддержка каждого начинания, и он ощущает ее от жителей области, среди которых явно стало больше активных граждан.

Молодёжная политика и развитие добровольчества

За последние пять лет реализация государственной молодёжной политики на территории Тамбовской области вышла на новый уровень.

«Мы должны сделать все, чтобы молодёжь была с нами. Это основа для будущего эффективного развития региона», — уверен Александр Никитин.

Одним из знаковых проектов для молодёжи стал конкурс «Лидеры Тамбовщины», созданный по инициативе губернатора. Позади — два сезона, в которых финалистами стали 62 человека. 93 участника конкурса включены в кадровый управленческий резерв администрации области, 30 человек трудоустроены в органы государственной власти, местного самоуправления и бизнеса.

Кроме того, в регионе в 2019 году был создан «Дом молодёжи Тамбовской области». Уже традиционным стал региональный грантовый конкурс молодёжных проектов. Ежегодно его фонд составляет 1 млн рублей. Общая сумма грантов, выигранных молодёжью региона, на всероссийских и международных форумах превысила 8 млн рублей.

Активно развивается волонтёрское движение. Если в 2017 году в Тамбовской области насчитывалось 17 тыс. добровольцев, то за эти годы их число увеличилось в несколько раз — сегодня в добровольческую деятельность вовлечены более 57 тыс. молодых тамбовчан. Их объединил недавно созданный региональный Ресурсный центр по развитию добровольчества. В конкурсе «Регион добрых дел» в 2018 году опыт Тамбовской области в сфере добровольчества был признан одним из лучших в стране. На международном фестивале волонтёров первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко вручил Александру Никитину сертификат на сумму 7,6 млн рублей, которые пошли на организацию и проведение волонтёрских форумов, конкурсов, обучение добровольцев и популяризацию добровольческой деятельности.

Губернатор также поддерживает развитие НКО в регионе и призывает представителей «третьего сектора» к участию в развитии социальной сферы. На данный момент в Тамбовской области свыше 1 тыс. некоммерческих организаций, более 900 из них социально ориентированные.

В результате участия региональных СО НКО в конкурсах федерального уровня в некоммерческий сектор области было привлечено почти 187 млн рублей из федерального бюджета. Отметим, что тамбовские НКО становятся победителями во всех конкурсах Фонда президентских грантов. Проекты некоммерческих организаций касаются многих сфер жизни: социальная защита, здравоохранение, патриотическое воспитание, культура, экология.

Решение проблем обманутых дольщиков

Тамбовский губернатор Александр Никитин считает одним из приоритетных направлений деятельности региональной власти работу с обманутыми дольщиками. Проблемы объектов незавершенного жилищного строительства глава региона держит на личном контроле.

По информации управления государственного строительного надзора области, с 2015 года в регионе введены в эксплуатацию 12 проблемных многоэтажек, новоселье справили 999 семей. На эти цели за прошедшие пять лет из областного бюджета было направлено более 515 млн. рублей, из внебюджетных источников — более 225 млн рублей. В 2020 году в государственной программе области предусмотрены 197,4 млн рублей на реализацию мероприятий по защите прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства.

«Область никогда не бросит своих жителей. Однако в одночасье решить все проблемы тоже не получается. Мы делаем максимум возможного», — постоянно отмечает глава региона на встречах с обманутыми дольщиками.

Лидерство в спортивной и культурной отраслях

За пять прошедших лет Тамбовская область сделала гигантский скачок в развитии спорта и физической культуры. Практически во всех муниципалитетах области появились современные спортивные объекты. Как результат — увеличилось число жителей, ведущих активный образ жизни. Громко заявили о себе и тамбовские спортсмены, радуя болельщиков новыми победами и новыми рекордами. Сегодня Тамбовская область на четвертом месте в России по количеству жителей, занимающихся физической культурой и спортом, третья — среди регионов страны по обеспеченности спортивной инфраструктурой, а также занимает лидерские позиции по развитию адаптивного спорта.

За пять прошедших лет, начиная с 2015 года, на Тамбовщине построено 39 спортивных объектов. Среди них — победители всероссийских конкурсов, признанные самыми посещаемыми объектами в стране. Благодаря развитию спортивной инфраструктуры, Тамбовская область впервые приняла такие массовые соревнования, как Спартакиада трудовых коллективов России и турнир, носящий статус «международного» — матчевая встреча по тхэквондо.

Тамбовщина входит в десятку лидеров по темпам развития культуры и отмечена Минкультуры России как самый динамично развивающийся регион. Самый главный показатель развития этой сферы — количество посетителей и участников мероприятий, проводимых учреждениями культуры. За пять лет он вырос на 19% и составил почти 7 млн посещений.

Новый импульс всей работе в гуманитарной и культурной сферах придал национальный проект «Культура». В разных уголках региона строятся культурно-досуговые центры, создаются модельные библиотеки, открываются новые кинотеатры, виртуальные концертные залы. На модернизацию библиотек Тамбовской области выделено 50 млн рублей — это самая большая сумма в ЦФО.

С 2017 года в области стали создаваться современные 3-D кинотеатры, сейчас их 13. Всего до 2024 года в населенных пунктах области с численностью населения до 500 тыс. человек планируется создание 16 таких кинозалов. А жители Мичуринска и областного центра теперь могут посещать концерты выдающихся музыкантов современности. На базе театров в этих городах были созданы два виртуальных концертных зала. Их оснастили современным цифровым оборудованием, что позволяет смотреть выступления звёзд мировой музыки в высоком качестве.

Тамбовщина привлекает туристов

Туризм играет важную роль в социально-экономической и культурной жизни Тамбовщины. Новые объекты, маршруты, события делают область всё более узнаваемой и популярной у туристов. Так, по итогам прошлого года туристический поток в Тамбовскую область увеличился на 6%. Это говорит о проявлении возрастающего интереса к Тамбовскому краю, в том числе и со стороны инвесторов.

«Реализация задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным, позволила нам добиться впечатляющих успехов в развитии туристического комплекса. За последние годы появились новые туристические маршруты, объекты, растет объем инвестиций в эту сферу. Сегодня Тамбовщину знают как место, где проходят уникальные фестивали и праздники — от театральных до этноспортивных», — утверждает Александр Никитин.

В последние годы Тамбовская область показывает стабильное увеличение ряда показателей туристической отрасли. За пять лет объем платных услуг увеличился в 1,6 раза, объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней — в четыре раза. Только за прошлый год Тамбовскую область посетили 953 тысячи человек, включая экскурсантов и участников событийных мероприятий. Среди них 12,3 тысячи иностранных туристов, приехавших с различными целями, кроме учебы и работы.

Сейчас Тамбовская область активно готовится к празднованию предстоящего юбилея Сергея Рахманинова. 150-летие композитора будет отмечаться на государственном уровне в 2023 году. Тамбовщина станет одним из главных центров празднования. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин вошел в состав федерального организационного комитета по подготовке и проведению этого события в стране.

Масштабная модернизация ЖКХ

За последнюю пятилетку Тамбовская область пережила настоящую революцию в жилищно-коммунальном хозяйстве. Во многих муниципалитетах региона были модернизированы объекты коммунальной инфраструктуры. За период 2015—2019 годов инвестиции в коммунальную инфраструктуру Тамбовской области превысили 4,7 млрд рублей. В частности, на территории Тамбовской области в 2016—2018 годах были реализованы проекты в сферах водоснабжения и теплоснабжения на общую сумму 979,8 млн рублей. Из них почти 587 млн рублей выделил Фонд содействия реформированию ЖКХ. Новые котельные появились в городах Мичуринск, Моршанск и Котовск. Проекты в сфере водоснабжения реализованы в Бондарском и Мучкапском районах, а также городах Мичуринск, Моршанск и Котовск.

Знаковым событием стало техническое перевооружение и реконструкция системы теплоснабжения города Тамбова. И работа в этом направлении продолжается. Сейчас ведется реконструкция канализационного коллектора в городе Рассказово. Стоимость работ составляет чуть меньше 150 млн рублей.

Усиление социальной поддержки

Ежегодно усиливается социальная поддержка тамбовчан. Из 22 млрд рублей, предусмотренных на реализацию нацпроекта «Демография» в Тамбовской области до 2024 года, большая часть (18,2 млрд рублей) пойдёт на поддержку семей при рождении детей.

В этом году также продолжается реализация программы по созданию системы долговременного ухода в рамках реализации проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Тамбовская область стала одним из 18 российских регионов, где создается система долговременного ухода за пожилыми людьми. Она подразумевает совершенно новый подход к социальному обслуживанию пенсионеров и инвалидов. Изменится основа деятельности соцработников: от заявительного принципа оказания услуг к выявлению нуждающихся в них граждан.

Почти год назад в городах и районах начали свою работу «мобильные бригады». Микроавтобусы, которые оборудованы для перевозки маломобильных граждан, базируются в центрах социального обслуживания населения муниципалитетов. Они доставляют жителей сел старше 65 лет в медицинские учреждения на прием к врачам. Во время пандемии «мобильные бригады» оперативно были перепрофилированы на работу по выявлению и оказанию услуг пожилым и маломобильным людям, находящимся на самоизоляции и нуждающимся в помощи.

Обеспечение жильем детей-сирот по-прежнему остается актуальной темой. Только в 2019 году на приобретение квартир для лиц из числа детей-сирот предусмотрено 319 млн рублей, из них 60 млн рублей — средства федерального бюджета, 259 млн рублей — средства областного бюджета. На них приобретено 280 квартир.

Особое внимание социальные работники уделяют участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, их в области проживает 997 человек. В рамках проекта «Мы рядом» каждому ветерану оказана помощь. В 2019 году последнему в очереди ветерану вручили «жилищный сертификат». В общей сложности, жилье получили 5666 ветеранов.

В течение последних пяти лет служба труда и занятости населения Тамбовской области получает высокую оценку своей деятельности от Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. По итогам 2019 года Тамбовщина вошла в двадцатку лучших регионов страны, которые имеют высокие рейтинговые показатели предоставления госуслуг в сфере занятости населения.

Экология

Благодаря природоохранным мероприятиям, проводившимся в области в последние годы, Тамбовская область остается экологически благополучным регионом. Это подтверждается как результатами инструментальных замеров и лабораторного анализа состояния окружающей среды, так и экспертными оценками. Регион уверенно сохраняет лидирующее место в экологическом рейтинге регионов общероссийской общественной организации «Зеленый патруль».

Губернаторские ценности

Достижения Тамбовской области в разных направлениях жизнедеятельности свидетельствуют об эффективной работе управленческой команды Александра Никитина. Что касается оценки деятельности самого губернатора, то он считает самым значимым мнение президента страны, а также большинства тамбовчан.

«Главные ценности для меня — моя семья и доверие людей. Когда люди доверяют, их нельзя подводить», — считает глава Тамбовщины.