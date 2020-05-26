Тегеран, , 07:20 — REGNUM 23 мая посол Ирана в Ереване заявил, что Армения рассматривается как коридор Ирана в другие страны, в частности европейские. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Аббас Золури заявил в ходе видеоконференции, что Армения обладает огромным уникальным потенциалом, при этом являясь соседом и другом Исламской Республики. Он отметил, что с экономической и политической точек зрения приоритетными направлениями сотрудничества Ирана являются его соседи.

Он добавил, что в Армения имеет колоссальные экономические возможности с учётом наличия масличных культур, разведения крупного рогатого скота и птицы, экстерриториального выращивания, а также активной деятельности зоны свободной торговли Арас. Золури отметил, что, несмотря на вспышку коронавируса и закрытие пограничных пунктов на неопределенное время, торговля между двумя странами не пострадала.

Ранее заместитель главы Торгово-промышленной палаты Ирана по международным делам заявил, что в культурном плане Армения имеет много общего с соседним Ираном, поэтому никаких ограничений для расширения связей с этой страной нет, а подписание Ираном соглашения с Евразийским Экономическим Союзом (ЕАЭС) лишь привело к улучшению условий.