Тверь, , 20:26 — REGNUM Работы по модернизации очистных сооружений и систем водоснабжения в рамках региональных проектов «Оздоровление Волги» и «Чистая вода» национального проекта «Экология» проводятся в Твери и в Конаково Тверской области, ход работу губернатор Игорь Руденя обсудил с участниками совещания 25 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

В Тверской области ведутся работы по модернизации очистных сооружений и систем водоснабжения Пресс-служба правительства Тверской области

«Реализация национального проекта позволит улучшить экосистему региона. Первоочередные задачи — сроки и качество выполнения всех работ», — считает губернатор Игорь Руденя.

Реализация проекта «Оздоровление Волги» должна снизить сброс загрязнённых сточных вод в реку: для этого до 2024 года запланировано строительство и реконструкция восьми очистных сооружений и систем водоотведения в семи муниципалитетах.

В настоящее время уже начались работы по модернизации нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста в Твери протяжённостью 7500 метров. Контракт на выполнение работ был заключен в 2019 году, сдать объект планируется в 2021 году. На данный момент уже выполнены археологические исследования, частично проведён монтаж труб. Всего на проведение работ будет направления 264 млн рублей.

Также к 2022 году в Твери проведут реконструкцию блока биологической очистки очистных сооружений, стоимость работ оценивается в более чем 1,1 млрд рублей. В настоящее время подрядчиком выполнен демонтаж ряда конструкций в блоке, ведётся разработка котлована под насосную станцию, смонтирована система отопления воздуходувной станции в машинном зале.

Стоимость реконструкции очистных сооружений в Конаково оценивается в 345 млн рублей, первый этап должен быть сдан в 2021 году — подрядчик приступит в работам летом 2020 года.

Всего по проекту «Чистая вода» до 2024 года на территории Тверской области запланировано строительство и реконструкция 18 объектов питьевого водоснабжения. Это позволит обеспечить качественной питьевой водой 99% городского населения и 85,6% всего населения Тверской области.

В 2020 году планируется реконструировать водозабор и водоочистку в поселке Кесова Гора. Заключение контракта с подрядчиком запланировано на июнь текущего года. Стоимость работ более 15 млн рублей. Также в текущем году запланировано заключение контрактов на проектные работы по ряду объектов в Ржеве, Торжке и селе Городня Конаковского района.