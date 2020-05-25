Киев, , 20:08 — REGNUM Украинская кондитерская компания Roshen и российский производитель конфет «Рот-Фронт» спорят в суде из-за этикетки конфет «Ромашка», сообщило 25 мая издание Liga.net.

«Рот-Фронт» попросил отменить решение об отклонении своего возражения, поданного в 2017 году.

Тяжба началась ещё в 2017 году. «Рот-Фронт» обратился в Общий суд Европейского союза с требованием запретить Roshen регистрацию внешнего вида этикетки. Истец считает, что внешний вид украинской конфеты введёт в заблуждение потребителей относительно её производителя.

Напомним, Roshen принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко. В 2019 году он переоформил компанию на старшего сына Алексея Порошенко.

Читайте также: Порошенко начал переоформлять Roshen на старшего сына — СМИ

Читайте ранее в этом сюжете: Достижение Порошенко: Roshen заняла 25-е место в рейтинге кондитерских фирм