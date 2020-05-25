Калуга, , 20:06 — REGNUM 25 мая губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился начальником ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва — Бобруйск Федерального дорожного агентства» Александром Яхнюком. Во встрече приняли участие министр дорожного хозяйства области Ольга Иванова, начальник ГКУ «Калугадорзаказчик» Михаил Голубев, начальник регионального управления ГИБДД Алексей Холопов. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, основной темой обсуждения стала реализация мероприятий нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории региона.

В Калужской области расширят участки автодороги Р92 Пресс-служба правительства Калужской области

Владислав Шапша рассказал, что ход строительства и ремонта дорог контролируется ежедневно. «Я в еженедельном режиме проверяю ход строительства и ход работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — отметил он. — Мы прекрасно понимаем, что строим дороги не на один день. Мы делаем это с перспективой на несколько лет вперед. Развитие дорожной сети, ее восстановление — стратегическая задача, которая позволит нормально развиваться экономике».

Александр Яхнюк проинформировал главу региона о планах ремонта участков федеральных трасс проходящих по территории региона. В частности, в ближайшее время планируется разработать проект ремонта автодороги Р92 Калуга — Перемышль — Белев — Орел: часть трассы будет расширена с двух до четырех полос. По словам Александра Яхнюка, в 2021 после передачи регионального участка дороги «Калуга — Вязьма» в федеральную собственность на первом этапе при подъезде к Юхнову также планируется расширить трассу с двух до четырех полос.

Всего в 2020 году запланировано капитально отремонтировать 54 километра федеральных трасс, отремонтировать — 65 километров, кроме этого, плановый ремонт верхних слоев износа составит более 80 километров.

Отдельное внимание на встрече было уделено снижению аварийности. Управлению ГИБДД, министерству дорожного хозяйства области, профильным ведомствам предстоит усилить работу по повышению безопасности дорожного движения.

«Нужно сделать работу так, чтобы у людей не было никаких нареканий. К сожалению, это не всегда получается. В этом году мы должны сделать все, чтобы не было никаких вопросов и замечаний ни у кого, а самое главное — у жителей», — резюмировал он.