Вильнюс, , 19:57 — REGNUM Министр финансов Литвы Вилюс Шапока сегодня, 25 мая, во время старта ежегодной в Литве акции «В этой стране нет места для тени» по борьбе с теневой экономикой признал, что коронавирус и вызванный им экономический кризис может стать причиной роста теневой экономики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Если мы посмотрим на последние несколько лет, видимо, ни у кого не возникнут сомнения, что тень в Литве быстро сокращалась. Я не хвастаюсь, это не моя заслуга — это заслуга всех жителей Литвы и этим надо гордиться. За несколько лет тень сократилась на более, чем десять процентных пунктов. Я считаю, что это внушительные результаты», — говорил министр во время старта акции.

Однако, по его словам, ситуация может измениться к худшему.

«Что сейчас происходит? Шок, пандемия! Но важная часть в том, что напрямую означают оплаченные налоги. Это и помощь врачам, выплаты пострадавшим, субсидии, финансирование простоя и все другие вещи. Это возвращается людям назад, чтобы выжить в этот сложный период. Есть ли угроза, что тень вернётся? Да, такая угроза существует, но я как-то хочу верить, что это тяжёлое время не перечеркнёт эти ценности», — сказал министр.