Лондон, , 19:54 — REGNUM Мировые цены на нефть снова растут — 25 мая нефть Brent долго «зависала» вблизи отметки $35, но во второй половине торгов уверенно движется к $36 за баррель.

Июльские фьючерсы Brent чуть ранее подобрались к максимуму в $35,97 за баррель. Сейчас марка выросла в цене на 69 центов (1,96%), до $35,82 за баррель.

Июльские фьючерсы WTI подорожали на 78 центов (2,35%), до $34,03 за баррель. Максимум марки — $34,18 за баррель.

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