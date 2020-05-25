Ульяновск, , 19:36 — REGNUM Ульяновская область получила более 2,3 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию мер по обеспечению сбалансированности регионального бюджета. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Всего дотации получили 56 регионов, в числе которых — Ульяновская область, которой выделено 2 310 151,4 тыс. рублей. Средства выделены из резервного фонда России из-за снижения собственных доходов по сравнению с двумя предыдущими годами, общий размер дотаций составил 100 млрд рублей.

Федеральные власти отмечают, что данная мера «поможет сбалансировать консолидированные бюджеты» регионов в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы Поволжья получат около 40,5 млрд рублей дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. Максимальный объем средств предусмотрен для Татарии (13,643 млрд рублей), минимальный — для Чувашии (271 млн рублей). Из 14 регионов округа только в данный список не попала только Марий Эл.

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