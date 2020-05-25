Ижевск, , 19:28 — REGNUM Правительство Удмуртии создает АНО (автономную некоммерческую организацию) «Центр территориального развития Удмуртской Республики». Соответствующий документ опубликован на официальном портале региона.

Согласно документу, деятельность АНО будет заключаться в оказании содействия органам местного самоуправления и организациям республики в территориальном развитии и реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», программы цифровизации «Умный город», а также мероприятий госпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Удмуртской Республики». Также центр будет помогать в реализации других программ, направленных на развитие комфортной и безопасной среды проживания, разработку и внедрение систем визуальной коммуникации, оформления городских мероприятий.

Учредителем организации определено министерство строительства, ЖКХ и энергетики республики. В качестве добровольного имущественного взноса АНО будет передано 10 тыс. рублей в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных минстрою Удмуртии.

В течение месяца должен быть утверждён устав АНО, создан высший орган управления, а также обеспечена государственная регистрация.

Документ подписан председателем правительства республики Ярославом Семёновым.

ИА REGNUM напоминает, в марте текущего года власти региона создали АНО «Цифровая экономика Удмуртской республики». Эта организация была создана для реализации национального проекта «Цифровая экономика». Учредителем АНО было определено министерство информатизации и связи республики.