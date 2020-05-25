Киев, , 19:04 — REGNUM Убытки киевского метро за время простоя составили 600 млн гривен или более $22 млн, заявила заместитель главы КП «Киевский метрополитен» Наталья Макогон, сообщило 25 мая издание Strana.ua.

«Недополучение дохода 600 млн грн. В то же время средства на зарплату Киевсовет предусматривает в полном объёме», — рассказала она.

По данным журналиста Андрея Павловского, убытки Харьковского метрополитена составили более 180 миллионов гривен или почти $6 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в Киеве возобновил работу метрополитен. Посетителей будут пускать в метро только в маске. Их также обязали соблюдать дистанцию 1,5 м друг от друга.

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