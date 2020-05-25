Москва, , 18:55 — REGNUM Внутренние пассажирские авиаперевозки в России в апреле сократились на 85% в годовом выражении — до 717,6 тысячи пассажиров. Такие данные приводит 25 мая пресс-служба Росавиации.

За период с января по апрель текущего года показатель сократился на 23,5% в годовом выражении, всего было перевезено 27,6 млн пассажиров.

Международных пассажирские авиаперевозки, согласно данным ведомства, в апреле снизились на 99,4%, за месяц вывозными рейсами на родину было доставлно возвращено 21,9 тысячи граждан России.

Грузовые авиаперевозки в апреле сократились на 15% — до 80,5 тысячи тонн.