Вильнюс, , 18:51 — REGNUM Председатель правящей партии Союз крестьян и зелёных Литвы Рамунас Карбаускис раскритиковал сегодня, 25 мая, предложение президента Литвы Гитанаса Науседы о снижении подоходного налога и меморандум, который подписали литовские работодатели, где сказано, что если парламент примет решение о снижении налога, то работодатели обязуются в связи с кризисом не уменьшать зарплату, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Карбаускиса, понижение подоходного налога на 5% выгодно тем, кто больше всего зарабатывает, при этом пострадавшие от экономического кризиса из-за коронавируса меньше всего почувствуют пользу от такого решения.

«Сектор строительства и другие секторы не сталкиваются с проблемами и мы их должны поддерживать? В таком случае мы поддержим не тех, кому тяжелее всего, которые потребляют, а предприятия, которым поддержка даже не нужна», — заявил Карбаускис, отметив, что снижение подоходного налога по предложению президента коснётся всех, у кого зарплата составляет до 4 тыс. евро, тогда как гораздо целесообразнее, по его словам, поднимать необлагаемый налогом минимум, что станет реальной помощью для лиц, зарабатывающих меньше всего.

Кроме того, по словам Карбаускиса, такая мера будет стоить бюджету порядка 500 млн евро. Эти средства придётся направить за счёт тех мер, которые сейчас использует правительством для прямой помощи как пострадавшему бизнесу, так и простым гражданам.