Лондон, , 18:12 — REGNUM Мировой нефтяной рынок стабилизировался 25 мая — обе основные марки торгуются в узком диапазоне, Brent закрепилась на отметке $35 за баррель.

К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent подорожали на 14 центов (0,40%), до $35,27 за баррель. Диапазон Brent составляет $34,48 — $35,44 за баррель.

Июльские фьючерсы WTI подорожали на 23 цента (0,69%), до $33,48 за баррель. Диапазон WTI — от $32,50 до $33,76 за баррель.

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