Москва, 25 мая 2020, 17:52 — REGNUM Германская экономика по сравнению с остальными странами ЕС легко пережила спад, и поэтому будет оказывать позитивное влияние на восстановление остальных экономик Евросоюза, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 25 мая корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава немецкого филиала McKinsey Корнелиус Баур полагает, что для выхода на докризисный уровень экономике Германии потребуется как минимум семь лет.
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