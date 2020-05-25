Москва, , 17:52 — REGNUM Германская экономика по сравнению с остальными странами ЕС легко пережила спад, и поэтому будет оказывать позитивное влияние на восстановление остальных экономик Евросоюза, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 25 мая корреспонденту ИА REGNUM.

«Спад производства в ФРГ, судя по всему, оказался меньше, чем в Италии, Франции, Великобритании. Поэтому германская экономика при относительно небольшом сокращении производства соответственно покажет небольшое сокращение спроса на продукцию других европейских стран. Таким образом, при глубоком спаде производства в этих странах Германия, наоборот, выступит поддерживающим фактором», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава немецкого филиала McKinsey Корнелиус Баур полагает, что для выхода на докризисный уровень экономике Германии потребуется как минимум семь лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономике Германии предрекли долгое восстановление после пандемии