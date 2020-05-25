Москва, 25 мая 2020, 17:48 — REGNUM Процесс восстановления германской экономики уже начинается, но на него может оказать негативное влияние пандемия коронавируса в развивающих странах, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 25 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в I квартале 2020 года экономика Германии сократилась на 2,2% по сравнению с IV кварталом 2019 года.
Как пояснил Колганов, какие-то ограничения будут сохраняться, чтобы избежать второй возвратной волны, и поэтому восстановление экономики будет медленным.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в канцелярии канцлера ФРГ Ангелы Меркель назвали условия ослабления карантинных мер.