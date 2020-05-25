Москва, , 17:48 — REGNUM Процесс восстановления германской экономики уже начинается, но на него может оказать негативное влияние пандемия коронавируса в развивающих странах, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 25 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в I квартале 2020 года экономика Германии сократилась на 2,2% по сравнению с IV кварталом 2019 года.

«Мы видим очень быстрый рост заболеваемости в Бразилии, — сказал он. — Я опасаюсь, что тот факт, что до последнего времени в развивающихся странах фиксировался не очень высокий уровень заболеваемости COVID-19, связан не с тем, что там заболеваемость низка, а с тем, что там слабо работает система медицинского мониторинга за распространением коронавируса. И в конце концов этот высокий уровень заболеваемости вылезет наружу так, как он вылез в Бразилии. И эти страны могут стать источником второй волны коронавируса. И защититься от этого можно только жёстко соблюдая карантинные мероприятия, особенно связанные с трансграничными перемещениями. Поэтому я не жду очень быстрой отмены всех карантинных мер».

Как пояснил Колганов, какие-то ограничения будут сохраняться, чтобы избежать второй возвратной волны, и поэтому восстановление экономики будет медленным.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в канцелярии канцлера ФРГ Ангелы Меркель назвали условия ослабления карантинных мер.