Ярославль, , 17:40 — REGNUM Уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров опубликовал обращение владелицы трех магазинов деловой женской одежды из Ярославля, в котором женщина признается, что голодает. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальную страницу бизнес-омбудсмена. Торговые точки жительницы Ярославля не работают с конца марта, при этом денежные средства вложены в новые партии одежды, которые она не может продавать.

Альфир Бакиров Уполномоченный по правам предпринимателей ЯО

«Реально после 28 марта я хуже, чем последний нищий, потому что у меня нет никакого дохода, я не знаю, чем кормить своего 11-летнего сына на протяжении двух месяцев, я сама голодаю, так как должна в первую очередь накормить ребенка. Мы съели всю двухгодичной давности консервацию, все крупы, все овощи, и на данный момент ничего нет. На биржу труда мне нельзя, надеюсь на пособие на ребенка в 10 тысяч, которое будет, наверное, в июне. А сейчас я как «пострадавшая отрасль, подала в налоговую заявление о выплате 12 130 рублей, но до сих пор мое заявление в стадии «проверки», задолженность 12 000, переплата 17 000 рублей, вот и не знаю, получу я что-то или нет. Я покупала 3 онлайн кассы и 3 фискальных накопителя, это более 100 тыс рублей, мне что теперь их выкинуть? Почему у меня нет денег? Как вы, наверное, знаете, в торговле одеждой есть сезонность, и не предвидя такого исхода, большинство предпринимателей, в том числе и я, все свои накопления истратили в апреле-начале марта на закупку товара наступающего сезона, и товар есть, а денег нет, нет совсем! — пишет бизнесмен из Ярославля.

Скрин письма Уполномоченный по правам предпринимателей ЯО

Как сообщил уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области, у него на руках несколько подобных обращений.

«Аналогичных писем и историй по телефону за два месяца пандемии — сотни. Хочу обратить внимание: бизнес этой женщины относится к категории «пострадавших отраслей», на которые, собственно, ориентированы большинство мер поддержки предпринимателей. Что же тогда говорить о тех, чей ОКВЭД не вошел в перечень? Какие еще слова нужны, чтобы донести очевидное — тех мер поддержки бизнеса, которые есть на сегодняшний день, недостаточно? А те, что есть, работают на таких условиях, что далеко не каждый им соответствует…», — считает Альфир Бакиров.

Текст обращения бизнес-омбудсмен намерен огласить в ходе отчета перед депутатами Ярославской областной думы, который состоится 26 мая.

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