Тбилиси, , 17:36 — REGNUM Мэр Тбилиси Каха Каладзе называет ложной информацию о том, что движение общественного транспорта в столице Грузии возобновится после 15 июля, и утверждает, что это произойдет в первых числах июня. Об этом мэр заявил журналистам 25 мая.

По его словам, автобусный парк Тбилиси состоит из 700 автобусов, 500 из которых ежедневно обслуживали население столицы, но в данном случае будут задействованы и запасные автобусы, чтобы полностью обеспечить безопасную перевозку пассажиров. Что касается новых правил работы транспорта в условиях пандемии, по информации мэра, на этом этапе указаний от координационного совета они не получали.

«Сегодня состоялось заседание межведомственного координационного совета, на котором я лично поставил вопрос возобновления работы общественного транспорта, так как у общества очень большой спрос на него. Мы ожидаем указаний. Пока мы не получали никаких указаний о том, какими будут правила, как должны пассажиры пользоваться автобусом, метро, микроавтобусом. С нашей стороны имеется полная готовность, как я уже говорил ранее», — заявил Каладзе.

Он отметил, что понимает осторожность со стороны центральных властей и специалистов, но подчеркнул, что как только соответствующее решение будет принято, мэрия и ее службы обеспечат транспортное обслуживание населения.

Каладзе также пояснил, что в странах, где не приняли ограничительные меры и не остановили работу транспорта, эпидситуация сегодня намного хуже, чем в Грузии.

«Модель Грузии — одна из лучших в мире. Я имею ввиду те решения и шаги, которые предприняло правительство Грузии. Именно поэтому мы и избежали высокой смертности, в то время как в развитых странах Европы последствия были очень тяжелыми в этом направлении», — заявил Каладзе.

Напомним, что 23 мая правительство Грузии издало постановление, которым ввело ряд ограничений после отмены в стране режима чрезвычайного положения. Одним из таких ограничений стал запрет на движение общественного транспорта и все виды пассажирского сообщения на период до 15 июля. Позднее в администрации правительства Грузии пояснили, что это общие положения постановления, но если эпидситуация в стране не ухудшится, то работа транспорта возобновится раньше этой даты.

Разрешение на введение временных ограничений в связи с пандемией правительству дают поправки, внесенные в закон «Об общественном здравоохранении». Они отнесены к переходящим положениям закона и будут действовать до 15 июля.