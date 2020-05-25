Тюмень, 25 мая 2020, 17:33 — REGNUM На рынке ипотечного кредитования набирают обороты дифференцированные ставки. Некоторые российские банки стали учитывать не только официальный доход потенциального заёмщика, но и его личные сбережения или пенсионные накопления, как это практикуется, к примеру, в США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федеральной компании в сфере недвижимости и ипотеки «Этажи».
В перспективе этот тренд может привести к более широкому распространению дифференцированных ставок, величина которых будет зависеть от величины риска невозврата кредитов.