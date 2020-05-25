Тюмень, , 17:33 — REGNUM На рынке ипотечного кредитования набирают обороты дифференцированные ставки. Некоторые российские банки стали учитывать не только официальный доход потенциального заёмщика, но и его личные сбережения или пенсионные накопления, как это практикуется, к примеру, в США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федеральной компании в сфере недвижимости и ипотеки «Этажи».

"Часть банков уже начала применять дифференцированный подход и при дополнительном подтверждении уровня доходов, к примеру, выпиской из Пенсионного фонда РФ, готовы делать дополнительные скидки в размере 0,4% годовых от заявленной процентной ставки», — сообщает директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

В перспективе этот тренд может привести к более широкому распространению дифференцированных ставок, величина которых будет зависеть от величины риска невозврата кредитов.

«А именно, чем больше сумма подтверждённых доходов соответствует размеру ипотечного кредита, тем меньше будет ставка для клиента. Заёмщики, чей уровень дохода будет под сомнением, получат более высокий процент по ипотечным кредитам», — поясняет Ильдар Хусаинов.