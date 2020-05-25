Ашхабад, , 17:22 — REGNUM За минувшую неделю в ходе торгов на товарно-сырьевой бирже Туркмении иностранные бизнесмены и местные коммерсанты заключили с туркменскими предприятиями 40 сделок на общую сумму 1 млрд 621 млн рублей, передает «Turkmenportal».

Участие в торгах приняли предприниматели из Киргизии, Азербайджана, Грузии, Афганистана, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Канады и Белиза.

Они закупили в Туркмении бензин, авиатопливо, ковровые и махровые изделия, а также хлопчатобумажную пряжу.

Для нужд внутреннего рынка туркменские коммерсанты приобрели полипропилен на общую сумму в 285 млн рублей.