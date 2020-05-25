Рига, , 17:21 — REGNUM Власти Эстонии одобрили получение жителями Латвии 30 государственных услуг по идентификационной электронной карте eID. Об этом, как пишет портал LSM, сообщил 25 мая директор департамента общественных услуг министерства защиты среды и регионального развития (VARAM) Гатис Озол.

По его словам, теперь частные лица и предпринимали с латвийской eID-картой могут подавать в Эстонии декларацию о доходах, и декларировать товары на таможне, регистрировать свою компанию, как налогоплательщика, пользоваться информацией центра по защите прав потребителей Эстонии и т.д.

«Согласно европейской регуле другие страны-участницы союза должны имплементировать латвийскую eID-карту в свои системы до 2023 года», — сказал Озол.