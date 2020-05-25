Москва, , 17:17 — REGNUM Отмена ограничений для мировой и локальных экономик окажет максимально позитивное действие, уверен предприниматель и эксперт по инвестициям Ян Марчинский. Об этом он заявил ИА REGNUM 25 мая, комментируя заявление известного врача Лео Бокерия, что коронавирус может быть «побежден» к концу лета.

«Очевидно, что двухмесячный простой очень негативно скажется на экономике всех стран. В нынешних условиях прогнозы на восстановление экономики давать очень не просто, так как впереди экономики оказывается политика. Трамп политизирует последствия коронавируса через экономику в глобальную политику. Если он реально начнет агрессивные действия в отношении Китая в любой плоскости, в первую очередь в экономической, то все нынешние прогнозы не будут иметь смысла, так как две самых крупных экономики будут под значительным давлением, и тогда экономики развивающихся стран будут более позитивны, в частности, экономика России», — пояснил Марчинский.

«У нас есть Китай и его экономика, для всего остального мира это новости из будущего. После сильнейшего обвала всех макроэкономических показателей, сейчас видно, что большинство процессов восстанавливается. Среднее восстановление по всем отраслям на уровне 80% до кризисных показателей. Но надо учитывать, что это Китай, где есть коммунизм с прямыми директивами к выполнению, и что это самая деятельная страна в мире, которая привыкла очень быстро налаживать производства и бизнес-процессы», — добавил эксперт.

Он обратил внимание, что в России все значительно более инертны, поэтому восстановление экономических процессов в стране будет более тяжелым. Так же к этому стоит добавить более скромные реальные меры поддержки бизнеса и населения со стороны государства.

«Несмотря на то, что мир сильно ускоряется, многие отрасли будут восстанавливаться очень долго, особенно сферы обслуживания и качества жизни. Восстановление будет тяжелым и займет 3−5 лет при нейтральном прогнозе. Мировая экономика будет восстанавливаться быстрее за счет инновационных стран и технологий. Например, после событий 11 сентября в США мировые авиаперевозки восстанавливались 9 месяцев. Один катастрофический день имел влияние на 9 месяцев для отрасли. Логично, что от экономического цунами, которое случилось сейчас, будем иметь куда более серьезные последствия, тем более инвесторы будут значительно более осторожны, так как рынки почти на максимумах, долговая нагрузка только возросла, проблем стало больше и они стали больше, пузырь переоцененности многих активов, прежде всего на фондовом рынке, увеличился. Громких банкротств не было. Проще говоря, для такого огромного и глобального кризиса, пока что произошли слишком малые последствия. Плюс многие понимают, что давно не было глобального экономического кризиса, как во времена великой депрессии или после мировых войн. Многие будут держать это в уме, поэтому восстановление будет гораздо более тяжелым и долгим, чем в 2000 или 2008 годах», — резюмировал Марчинский.